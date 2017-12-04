Захарова: в США против RT применяются политизированные ограничения

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 октября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 октября 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Против российского телеканала RT в США последовательно и целенаправленно применяются политизированные ограничительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

"Особняком стоит ситуация в Соединенных Штатах Америки. Там против российского телеканала Russia Today последовательно, целенаправленно применяются политизированные ограничительные меры", — сказала Захарова.

По ее словам, налицо объективное нарушение внутреннего законодательства США, принципов свободы слова, "к которым апеллирует американский истеблишмент, а также представители законодательной и исполнительной власти".

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.