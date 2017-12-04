Захарова: российское законы о СМИ не использовались для ущемления их прав

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российское законодательство, регулирующее работу иностранных СМИ, никогда не использовалось для ущемления их прав, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Положения вышеупомянутых законодательных актов (о работе иностранных СМИ в России) никогда, я подчёркиваю, никогда не использовались для ущемления прав иностранных журналистов ни по политическим, ни по каким-то другим причинам. Мы об этом говорим ответственно и открыто", — заявила Захарова, выступая в Госдуме в понедельник.