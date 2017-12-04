Ответ на притеснения RT должен быть точечным, заявили в МИД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИД РФ настаивает на зеркальных мерах в ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США, ответ должен быть точечным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В данном случае… мы настаиваем на том, чтобы меры были зеркальными и исключительно ответными, они не должны распространятся на все СМИ. Это должен быть точечный ответ", — сказала Захарова на заседании комитета Госдумы по регламенту.

Она отметила, что такие меры должны быть распространены на СМИ США, которые финансируются по линии Госдепа, и не коснутся СМИ других стран.

"Возможные меры мы не собираемся распространять на представителей СМИ других государств до того момента, пока они не применяют какие-либо ограничительные меры воздействия в отношении российских СМИ", — добавила Захарова.