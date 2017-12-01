В Sputnik заявили о давлении на партнерские радиостанции в США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Руководство радио Sputnik в США заявило об отказе американских партнерских радиостанций сотрудничать из-за угрозы попасть в список иностранных агентов Департамента юстиции.

В июне Sputnik начал круглосуточное вещание в Вашингтоне на частоте 105,5 FM. "Станция на FM-частоте, на которой мы вещаем, является ретранслятором, — пояснил Миндия Гавашели, глава редакции Sputnik в США. — Она имеет право ретранслировать любую другую станцию, вещающую в вашингтонском регионе".

Владелец ретранслятора Джон Гарзиглия заключил договор с компанией Radio One, чтобы она предоставила частоту для радио Sputnik. По словам Гавашели, вскоре после запуска эфира Radio One решила расторгнуть контракт, хотя он приносил им хорошие деньги.

После этого Гарзиглия договорился о сотрудничестве с компанией iHeart Radio, которая через десять дней также расторгла договор без объяснения причин. "Мы подозреваем, что это произошло в результате давления властей на них. Хотя сами станции и отказываются комментировать причины расторжения контракта", — говорит Гавашели.

В ноябре вашингтонское бюро радио Sputnik, чтобы продолжить работать на частоте FM, было вынуждено заключить соглашение с владельцами AM-станции, которые "не побоялись потенциального давления". Об этом сообщает The Washington Post . "Мы не стремились работать на частоте AM, — заявил Миндия Гавашели в беседе с журналистом WP. — Нас заставили это сделать".

Джон Гарзиглия, работающий с радио Sputnik, рассказал, что его зарегистрировали в качестве иноагента. "Я понимаю, почему многие ретрансляторы отказываются работать с радио Sputnik, — сказал Гарзиглия. — Они смотрят не на содержание передач, а боятся попасть в список иноагентов Департамента юстиции".