Член СЖР назвал зеркальным запрет на аккредитацию СМИ США в Госдуме

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лишение аккредитации американских СМИ в Госдуме является абсолютно зеркальным ответом на действия США в отношении российских СМИ и не противоречит закону о средствах массовой информации, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.
Ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Затем член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов заявил РИА Новости, что Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию СМИ США. По его словам, ограничения могут быть введены в середине декабря, когда в верхней палате пройдёт пленарная неделя; эти меры коснутся и СМИ с частично американским участием.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу высказаться о соответствующих заявлениях из нижней палаты российского парламента, заявил, что в Кремле "с пониманием" относятся к предложениям депутатов. По его словам, в США "пышным цветом" расцветают вопиющие нападки на иностранные СМИ, в частности, российские.
"Насколько это оправдано? Опять-таки здесь, наверное, надо отталкиваться от того, о чем мы говорили не раз — изначально вся эта вакханалия, вся эта истерия вокруг объявления наших СМИ иностранными агентами по этому акту FARA ни к чему хорошему бы не могла привести. Более того, была небольшая надежда на то, что ситуация, когда дошла до такого, когда и там и там СМИ объявлены иностранными агентами, что она позволит нашим заокеанским партнерам остановиться в этом плане", — добавил секретарь СЖР.
"Соответственно, с точки зрения логики, с точки зрения законодательства, конечно, мы видим абсолютно зеркальные — в этом плане этот термин подходит как нельзя лучше — зеркальные, ответные действия", — отметил Шафир.
По его словам, и СЖР, и Международная федерация журналистов предпринимают все возможные меры, "чтобы эта эскалация остановилась". "Но, к сожалению, гарантировать, что это произойдет, никто не может", — заключил Шафир.
В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричные меры для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны последуют в ближайшее время. В свою очередь вице-спикер нижней палаты Петр Толстой сообщил, что могут быть внесены изменения, согласно которым аккредитация СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, не будет распространяться на вход в Госдуму.