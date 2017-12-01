Член СЖР назвал зеркальным запрет на аккредитацию СМИ США в Госдуме

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лишение аккредитации американских СМИ в Госдуме является абсолютно зеркальным ответом на действия США в отношении российских СМИ и не противоречит закону о средствах массовой информации, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Затем член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов заявил РИА Новости, что Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию СМИ США. По его словам, ограничения могут быть введены в середине декабря, когда в верхней палате пройдёт пленарная неделя; эти меры коснутся и СМИ с частично американским участием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу высказаться о соответствующих заявлениях из нижней палаты российского парламента, заявил, что в Кремле "с пониманием" относятся к предложениям депутатов. По его словам, в США "пышным цветом" расцветают вопиющие нападки на иностранные СМИ, в частности, российские.

"Здесь в первую очередь надо говорить о законности. Давайте посмотрим закон о СМИ, статья 55, которая говорит, если перефразировать положение этой статьи, о том, что на зарубежных корреспондентов, работающих в России, на представителей зарубежных СМИ, работающих в России, могут распространяться соответствующие меры, аналогичные меры, которые приняты в отношении наших СМИ в их странах. То есть здесь противоречия с законом о СМИ не возникает", — сказал Шафир РИА Новости.

"Насколько это оправдано? Опять-таки здесь, наверное, надо отталкиваться от того, о чем мы говорили не раз — изначально вся эта вакханалия, вся эта истерия вокруг объявления наших СМИ иностранными агентами по этому акту FARA ни к чему хорошему бы не могла привести. Более того, была небольшая надежда на то, что ситуация, когда дошла до такого, когда и там и там СМИ объявлены иностранными агентами, что она позволит нашим заокеанским партнерам остановиться в этом плане", — добавил секретарь СЖР.

К сожалению, добавил он, "мы являемся свидетелями ситуации", о которой уже высказался целый ряд международных организаций. "Решение целевое, решение конкретное, решение выборочное. Нет нужды повторять о том, что касается оно исключительно российских СМИ, в этом контексте и FARA и ограничений дальнейших, которые следуют, не упоминается ни Deutsche Welle, ни NHK японское, ни Би-би-си", — напомнил собеседник агентства.

"Соответственно, с точки зрения логики, с точки зрения законодательства, конечно, мы видим абсолютно зеркальные — в этом плане этот термин подходит как нельзя лучше — зеркальные, ответные действия", — отметил Шафир.

С другой стороны, добавил он, "никто не скажет, что эта ситуация кого-то радует". "Никто не может сказать, что эта ситуация является правильной, хорошей или радостной для журналистского сообщества, потому что мы не знаем, не можем даже сейчас предположить, какие еще меры будут предприняты нашими партнерами, что им еще взбредет в голову", — заметил секретарь Союза.

По его словам, и СЖР, и Международная федерация журналистов предпринимают все возможные меры, "чтобы эта эскалация остановилась". "Но, к сожалению, гарантировать, что это произойдет, никто не может", — заключил Шафир.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричные меры для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны последуют в ближайшее время. В свою очередь вице-спикер нижней палаты Петр Толстой сообщил, что могут быть внесены изменения, согласно которым аккредитация СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, не будет распространяться на вход в Госдуму.