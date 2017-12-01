Российские дипломаты высмеяли "шокирующее открытие" британской Guardian

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники посольства России в Великобритании отреагировали на материал The Guardian, посвященной работе телеканала Russia Today.

Речь идет о статье "Как я неделю смотрел кремлевский пропагандистский канал RT". Смех в посольстве вызвал следующий пассаж: "Расписание в RT организовано довольно просто: новости приходят ежечасно. Вслед за ними в ньюсрумы поступают аналитические и документальные материалы. Даже для круглосуточного новостного канала это невероятно скучно", — говорится в статье.

Wow, @guardian rolls out shocking revelations about @RT_com. Surely BBC or Sky News operate in a different way? pic.twitter.com/fIKyOn8Fk5 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 ноября 2017 г.

В посольстве на это отреагировали так: "Вау, Guardian раскрывает шокирующие подробности работы RT. Разве BBC и Sky News работают иначе?" — говорится в твите диппредставительства.

В четверг журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за регистрации канала в качестве иноагента. Решение вступило в силу немедленно. В Госдуме уже анонсировали "зеркальные меры" в ответ на действия американской стороны.