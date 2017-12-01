Глава СПЧ прокомментировал лишение американских СМИ аккредитации в Госдуме

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает адекватной мерой лишение аккредитации американских СМИ в Госдуме, но обращает внимание, что его должно принимать правительство, а не Государственная Дума, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее заявил, что лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация в качестве "иноагента" напрямую воздействует на свободу СМИ. Такое законодательство, по его словам, будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые применяют такие законы.
Эта норма призвана защитить интересы российских журналистов за рубежом: "если они оказываются объектом преследования, то ответные меры могут быть приняты и российскими властями", пояснил собеседник агентства. Что касается намерения лишить аккредитации американские СМИ, на взгляд главы СПЧ, это "адекватная ответная мера".
"Но я бы считал правильным эту меру применять по закону, а не по велению души. Потому что соответствующее ограничение в аккредитации может быть введено только правительством на основании статьи 55 закона о СМИ", — подчеркнул он.
При этом на вопрос о том, не будет ли чрезмерным лишение аккредитации всех американских СМИ, глава СПЧ уточнил: "закон о СМИ не говорит, что ответные меры российского правительства должны быть симметричными, закон говорит, что они должны быть ответными".
Ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что нижняя палата примет постановление о запрете посещать Госдуму всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.