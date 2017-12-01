Глава СПЧ прокомментировал лишение американских СМИ аккредитации в Госдуме

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает адекватной мерой лишение аккредитации американских СМИ в Госдуме, но обращает внимание, что его должно принимать правительство, а не Государственная Дума, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее заявил, что лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация в качестве "иноагента" напрямую воздействует на свободу СМИ. Такое законодательство, по его словам, будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые применяют такие законы.

"Я согласен с господином Дезиром и считаю, что случившееся, безусловно, породит ответную реакцию, потому что это предусмотрено статьей 55 закона "О средствах массовой информации", которая существует еще с 1991 года в первозданном виде", — сказал Федотов.

Эта норма призвана защитить интересы российских журналистов за рубежом: "если они оказываются объектом преследования, то ответные меры могут быть приняты и российскими властями", пояснил собеседник агентства. Что касается намерения лишить аккредитации американские СМИ, на взгляд главы СПЧ, это "адекватная ответная мера".

"Но я бы считал правильным эту меру применять по закону, а не по велению души. Потому что соответствующее ограничение в аккредитации может быть введено только правительством на основании статьи 55 закона о СМИ", — подчеркнул он.

"А если это будет делать Госдума, то она нарушит статью 48 закона о СМИ, которая содержит исчерпывающие основания для лишения аккредитации, и это подтверждено постановлением Конституционного суда 1995 года. Государственная дума в 1997 году уже совершила подобную ошибку в отношении корреспондентов телекомпании ОРТ, и Верховный суд РФ признал ее постановление недействительным", — продолжил Федотов.

При этом на вопрос о том, не будет ли чрезмерным лишение аккредитации всех американских СМИ, глава СПЧ уточнил: "закон о СМИ не говорит, что ответные меры российского правительства должны быть симметричными, закон говорит, что они должны быть ответными".

Ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что нижняя палата примет постановление о запрете посещать Госдуму всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.