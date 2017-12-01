Подход России в лишении аккредитации СМИ США оправдан, заявили в Госдуме

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Широкий подход России в лишении аккредитации американских СМИ оправдан, так как влияние RT на американскую аудиторию несравнимо с аналогичным влиянием СМИ США, работающих в нашей стране, заявил первый зампред думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ, заявила в пятницу глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов телеканала RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Запрет на аккредитацию СМИ США поддержит и Совет Федерации, ограничения могут быть введены в середине декабря, сообщил РИА Новости член международного комитета верхней палаты Олег Морозов. Запрет коснётся СМИ не только с полным, но и частичным американским участием, добавил он.

"Я считаю, что такой широкий подход оправдан. Если такое решение будет вынесено, мы его поддержим хотя бы потому, что мы много говорим о зеркальном ответе на действия американцев, но зеркальный ответ неадекватный, потому что влияние RT и CNN, например, совершенно несопоставимы на российскую и американскую аудитории" — заявил РИА Новости Емельянов.

По его словам, RT вещает на английском, который родной для американцев, а CNN, например, тоже вещает на английском, который для россиян не родной, мало кто его смотрит.

"Надо иметь в виду, что если RT в США является единственным каналом, представляющим альтернативную точку зрения, то в России представлен широкий спектр проамериканских СМИ. Но даже в таком варианте я бы лично его (запрет) поддержал", — добавил парламентарий.