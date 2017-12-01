Адекватные меры не повлияют на притеснение СМИ в США, считает Москалькова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Адекватные меры не исправят ситуацию с притеснением российских СМИ в США, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя лишение аккредитации RT американским конгрессом.

"Запрет нашей телекомпании RT в США — это посягательство на свободу мысли и свободу слова, и вряд ли адекватные меры исправят эту ситуацию", — заявила Москалькова журналистам, отвечая на вопрос журналиста о том, являются ли адекватными предложения Госдумы в ответ лишить аккредитации американских журналистов.

Омбудсмен уточнила, что Минюст должен четко определить условия данных действий и не отзывать аккредитацию у СМИ, несущих пользу обществу.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. После этого журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Ранее глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском Конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.