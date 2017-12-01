Косачев: заявление ОБСЕ по RT не указывает причину нарушения свободы СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заявление ОБСЕ по RT не указывает первопричину нарушения свободы СМИ и слова и вряд ли будет услышано в Вашингтоне, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее заявлял, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов.

"Можно было бы приветствовать такого рода заявление, если бы оно называло вещи своими именами — то есть напрямую критиковало государство-члена ОБСЕ США за нарушение принципов свободы прессы и слова", — сказал Косачев РИА Новости.

Однако заявление составлено обтекаемо, оно в принципе против применения термина "иноагенты" по отношению к СМИ, а следовательно — опять составлено по логике "и вашим, и нашим", то есть — "своих не обидеть, а чужих покритиковать", добавил сенатор.

"И в этом проблема — заявление, составленное в нейтральных тонах, не идентифицирует первопричину развития событий — а это не что иное, как дискриминационные действия американской администрации применительно, пусть и опосредованно, к российским СМИ в США, а следовательно — оно наверняка будет в США проигнорировано", — подчеркнул Косачев.

По его мнению, ОБСЕ обязана говорить о нарушениях в западных странах "внятно и без экивоков".

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.