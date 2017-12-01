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Симоньян рассказала о последствиях лишения RT аккредитации в конгрессе

12:1601.12.2017
(обновлено: 12:42 01.12.2017)
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, как может повлиять лишение аккредитации телеканала в конгрессе США на положение американских СМИ в России. По ее словам, они скоро могут остаться без аккредитации в Совете Федерации и Госдуме.

Сотрудники в офисе телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США демонстрируют страх перед свободой слова, притесняя RT, заявили в СФ
"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так", — написала она на своем канале в Telegram.

В четверг журналистов RT лишили аккредитации в американском конгрессе из-за регистрации телеканала в качестве иноагента. Это решение вступило в силу немедленно.

RT не сможет работать в США

По ее словам, отзыв аккредитации лишит компанию возможности работать в США в качестве СМИ.

"Это в Штатах значит гораздо больше, чем у нас. Мало того, что это просто лишает тебя доступа к информации, на основании этой аккредитации тебе потом дают разные другие аккредитации и вообще доступ куда бы то ни было. Если у тебя есть вот это, то ты большой молодец, ты можешь быть вхож дальше…", — отметила Симоньян.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На решение конгресса США по RT надо ответить зеркально, считает глава СЖР
Она рассказала, что после того, как RT America стала в США иноагентом, компания каждый день получает письма от многолетних партнеров, которые отказываются от сотрудничества. Симоньян добавила, что партнерские отношения выстраивались 12 лет.

"Либо же другие партнеры, у которых меньше репутационные и бизнес-риски, пишут нам: "Дорогие друзья, все очень здорово, мы вас очень любим, но теперь мы будем сотрудничать на других условиях, потому что вас зарегистрировали как иноагента, на гораздо худших для вас условиях, это происходит каждый день", — заключила главред.

Давление на российские СМИ

Ранее Минюст США вынудил RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента

Телеканал был вынужден согласиться на условия американских властей, чтобы продолжить работу в стране.

Студия телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Матвиенко называла неадекватным лишение RT аккредитации в Конгрессе США
"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — приводит ее слова телеканал.

Ситуацию прокомментировал и заместитель руководителя информационной службы RT Алексей Кузнецов. По его словам, были представлены все необходимые для регистрации документы.

"У нас, в общем, не было другого выбора, в такие нас поставили условия", — посетовал он.

Такие действия Вашингтона стали продолжением его политики давления на российские СМИ. Помимо этого, конгресс начал разбирательство по поводу так называемого влияния RT на выборы президента США.

Кроме того, еще в октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и российское международное агентство Sputnik.

"Бельмо на глазу CNN"

Офис телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Володин: ответ на лишение RT аккредитации в США последует в ближайшее время
Как отметил директор информационного вещания RT America, член правления международной телевизионной академии "Эмми" Михаил Солодовников, телеканал всегда вел здоровые дебаты и по-честному обсуждал с законодателями в США самые важные темы.

"В то время как у конкурентов формат дебатов стремительно деградировал. Круглый стол на CNN — это болтовня согласных друг с другом контрибьютеров, которым сам канал и платит", — заявил он.

По его словам, мейнстримное ТВ превратилось в "театр высокооплачиваемых актёров", в то время как телеканал RT America вырос "в станцию с громкими журналистскими именами, аудиторией и честным подходом к профессии".

Он заявил, что на RT America "по-честному обсуждали с законодателями бюджет, медицинскую, налоговую реформы, кризис вокруг Северной Кореи и прочие очевидные темы".

Ведущий в студии телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремле разочарованы решением Конгресса о лишении аккредитации RT
За последние два года к нам гораздо чаще стали приходить сенаторы и конгрессмены, которых не приглашают на американские федеральные каналы", — добавил Солодовников.

"Мы — это бельмо на глазу CNN и MSNBC. Поэтому их сотрудники голосуют единогласно за лишение нас аккредитаций. Иначе невозможно объяснить, почему журналисты могут быть против свободы слова", — заключил он.

Скрытая цензура

В свою очередь, президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут сравнил лишение журналистов RT аккредитации с проявлением "скрытой цензуры".

По его словам, телеканалу не задавали вопросов об освещении деятельности конгресса США, и если бы хотя бы один их них был задан, американские власти должны были предоставить возможность ответить на них.

Офис телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В ЕР назвали неоправданным шагом лишение RT аккредитации в Конгрессе США
Лишив RT аккредитации, власти США действовали "не как независимый орган", подчеркнул он.

"Я глубоко сожалею и осуждаю это. Демократии надлежит принимать критику СМИ с альтернативным видением, ожидая при этом от них соблюдения этических правил журналистики", — сказал глава МФЖ.

Зеркальный ответ

Москва ответила на действия Вашингтона, приняв закон, согласно которому иностранные СМИ могут признать иноагентами, если их финасируют зарубежные страны или организации. Отмечается, что это не отразится на работе российских медиа.

Кроме того, Минюст России уже сделал предупреждение ряду СМИ, среди которых "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время" и другие, что их могут признать иноагентами.

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