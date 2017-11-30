Симоньян допустила, что у американских СМИ отберут аккредитацию в Госдуме

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что американские СМИ вскоре останутся без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.

По ее словам, это произойдет не потому, что накануне она выступала в верхней палате парламента.

"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так", — написала Симоньян на своем официальном канале в Telegram.

RT лишили аккредитации в конгрессе в связи с его регистрацией в качестве иностранного агента. Этот статус телеканал получил по требованию американских властей в начале ноября. При этом в список иноагентов не попали многие другие зарубежные государственные СМИ.

Россия приняла ответные меры. Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Согласно документу, такой статус получают те средства массовой информации, которые финансируются из-за рубежа.