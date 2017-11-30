МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отзыв у журналистов RT аккредитации в конгрессе лишит компанию возможности работать в США в качестве СМИ, заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Это в Штатах значит гораздо больше, чем у нас. Мало того, что это просто лишает тебя доступа к информации, на основании этой аккредитации тебе потом дают разные другие аккредитации и вообще доступ куда бы то ни было. Если у тебя есть вот это, то ты большой молодец, ты можешь быть вхож дальше… то есть это лишает нас колоссальной возможности вообще работать как СМИ", — прокомментировала решение американских властей Симоньян.

Главред рассказала, что в течение тех "немногих" дней, как RT America зарегистрирована в США в качестве иноагента, компания каждый день получает письма от многолетних партнеров, которые отказываются от сотрудничества. Она добавила, что партнерские отношения выстраивались в течение 12 лет.

"Либо же другие партнеры, у которых меньше репутационные и бизнес-риски, пишут нам: "Дорогие друзья, все очень здорово, мы вас очень любим, но теперь мы будем сотрудничать на других условиях, потому что вас зарегистрировали как иноагента, на гораздо худших для вас условиях, это происходит каждый день", — заключила она.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не имеют подобного статуса. Позднее стало известно, что RT лишили аккредитации в конгрессе США.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.