В ЕР назвали неоправданным шагом лишение RT аккредитации в Конгрессе США

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США – это неприятный и ничем не оправданный шаг, вписывающийся в логику последних событий вокруг телеканала, который "грубо и цинично" выдавливают из американского медиапространства, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Это крайне неприятный, ничем неоправданный шаг, но вписывающийся в логику последних событий вокруг RT. Сначала ярлык иностранного агента, а затем лишение аккредитации. Грубо и цинично RT выдавливают из американского медиапространства. За что? Только лишь за то, что компания предоставляла трибуну тем американским же гражданам, кто не мог пробиться в эфир национальных телеканалов", — написал Ревенко в четверг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что RT за короткий срок стал самым популярным среди иностранных телеканалов, которые работают в США. "Поскольку аргументов в идеологических спорах больше не осталось, иссякли, власти США решили не церемониться и просто прикрыть RT. Сейчас мы наблюдаем за этим процессом. Излишне говорить о некоей свободе слова, которая во все времена декларировалось в Штатах как основополагающая, базовая ценность для развития американского общества. Нет больше этой ценности", — полагает Ревенко.

История с RT — это, по его словам, опасная, прежде всего для самого американского общества, цепь событий; "шаг за шагом оно отказывается от тех ценностей, которые провозглашали еще отцы-основатели американской нации", пояснил политик. Что касается реакции России, то Минюсту уже предоставлен "универсальный инструмент" для быстрого зеркального ответа в отношении американских СМИ, напомнил он, принят соответствующий закон.

"Что касается лишения аккредитации американских СМИ при органах власти РФ, то я б не исключал такую возможность, но этот вопрос еще необходимо всесторонне обсудить. Иной раз уподобляться не стоит. Тем более, когда речь идет о свободе СМИ", — считает замсекретаря генсовета ЕР.