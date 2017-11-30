В Кремле ждут эмоционального ответа Госдумы на действия США против RT

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Кремль прогнозирует достаточно эмоциональный ответ российских парламентариев в отношении американских СМИ после лишения аккредитации телеканала RT в конгрессе США, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей в отношении американских СМИ", — заявил Песков журналистам.

По его словам, такие "враждебные и недемократические" шаги "сложно и невозможно" оставить без ответа.

"Не стал бы пытаться прогнозировать что-то… но ситуация плохая", — добавил Песков.

Как ранее сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, Госдума совместно с Советом Федерации и МИД РФ прорабатывают ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США, могут быть внесены изменения, согласно которым аккредитация СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, не будет распространяться на вход в Госдуму.