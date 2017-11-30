Песков прокомментировал лишение RT аккредитации в Конгрессе США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Кремле глубоко разочарованы лишением аккредитации RT в конгрессе США, но надеются, что этот период рано или поздно завершится восстановлением демократических свобод, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Хотелось бы назвать чрезвычайно разочаровывающим и неверным, и нарушающим законы — не законы, вернее, а действительно, свободу работы прессы, свободу слова — решение американских сенаторов и конгрессменов лишить аккредитации Russia today, причем не только американский RT, американскую компанию RT, но и собственно Sputnik и другие средства массовой информации, которые к этому холдингу имеют отношение. Это не что иное, как, действительно, ограничение работы СМИ. Это очень недружественный шаг, мы глубоко разочарованы", — сказал Песков.

"Мы надеемся, что такой неудачный период в американской истории рано или поздно завершится все-таки восстановлением демократических свобод", — добавил он.