Матвиенко называла неадекватным лишение RT аккредитации в Конгрессе США

ТВЕРЬ, 30 ноя — РИА Новости. Россия обратится во все международные организации, чтобы они осудили неадекватные действия Конгресса США, лишившего аккредитации журналистов телеканала RT, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы будем требовать и обращаться во все международные организации, чтобы они высказались по этому поводу и осудили такие неадекватные действия", — сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что не является сторонницей раскручивания противостояния, и "кто-то должен быть мудрее".