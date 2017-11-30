МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В российском законодательстве, в том числе в законе о СМИ-иноагентах и законе о СМИ, есть широкий спектр возможностей для введения ответных мер на лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"В настоящее время у нас есть широкий спектр возможностей в этом направлении — это и закон о СМИ-иноагентах, и 55 статья закона о СМИ, где говорится о том, что правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов", — сказал Левин журналистам.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Такие меры можно сравнить с приостановлением аккредитации российских журналистов при органах госвласти Украины. Лишение доступа RT к Конгрессу свидетельствует фактически о том, что американские конгрессмены лишают наши СМИ возможности задавать им вопросы и узнавать информацию из первых уст", — отметил депутат.

Глава комитета Госдумы предположил, что, вполне возможно, следующим этапом будет отказ общаться с российскими журналистами.

"Особенно показательно, что эта ситуация развивается на фоне вчерашних заявлений госдепартамента о том, что закон об иноганетах не ограничивает способность той или иной организации осуществлять свою деятельность, а также призывов США к нашим властям не использовать недавно принятый закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности журналистов. Расхождение слов и реальных поступков американской стороны мы наблюдаем уже не первый раз в отношении российских СМИ, в связи с чем мы должны не просто быть сторонними наблюдателями, а применять ответные меры", — считает парламентарий.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.