МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В российском законодательстве, в том числе в законе о СМИ-иноагентах и законе о СМИ, есть широкий спектр возможностей для введения ответных мер на лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
"В настоящее время у нас есть широкий спектр возможностей в этом направлении — это и закон о СМИ-иноагентах, и 55 статья закона о СМИ, где говорится о том, что правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов", — сказал Левин журналистам.
Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.
"Такие меры можно сравнить с приостановлением аккредитации российских журналистов при органах госвласти Украины. Лишение доступа RT к Конгрессу свидетельствует фактически о том, что американские конгрессмены лишают наши СМИ возможности задавать им вопросы и узнавать информацию из первых уст", — отметил депутат.
Глава комитета Госдумы предположил, что, вполне возможно, следующим этапом будет отказ общаться с российскими журналистами.
"Особенно показательно, что эта ситуация развивается на фоне вчерашних заявлений госдепартамента о том, что закон об иноганетах не ограничивает способность той или иной организации осуществлять свою деятельность, а также призывов США к нашим властям не использовать недавно принятый закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности журналистов. Расхождение слов и реальных поступков американской стороны мы наблюдаем уже не первый раз в отношении российских СМИ, в связи с чем мы должны не просто быть сторонними наблюдателями, а применять ответные меры", — считает парламентарий.
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.