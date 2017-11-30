В Госдуме свободу слова в США назвали "однобокой" из-за решения по RT

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение лишить журналистов RT аккредитации в конгрессе США противоречит принципам демократии и свободы слова. Такое мнение в разговоре с телеканалом выразил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

По его мнению, свобода слова в Соединенных Штатах "однобокая".

"У них свобода слова в одном направлении и только в нем может развиваться. А любой шаг в сторону подпадает под санкции, запреты. И зачем тогда шуметь по поводу нашего закона об иноагентах, который был принят исключительно как симметричная мера?" — сказал он.

Депутат также отметил, что Госдума рассмотрит вопрос о дополнительных ответных шагах, так как, по всей видимости, иногда надо отвечать жестко, добавил Крупенников.

На прошлой неделе исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США проголосовал за лишение сотрудников RT аккредитации из-за регистрации телеканала в качестве иноагента.

Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.