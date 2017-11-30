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Недружественный шаг: RT лишили аккредитации в конгрессе США

10:5530.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве. Архивное фотоОфис телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США. Американские власти объяснили это решение регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.

Газеты. архивное фото
© Fotolia / fragolerosse
В Госдуме пригрозили США ответом на новые притеснения российских СМИ
При этом уточняется, что эта мера вступает в силу немедленно.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, как Москва ответит на лишение журналистов телеканала аккредитации в конгрессе США.

"Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", — написала Симоньян в Telegram.

Ответные меры Совфеда

Сенатор Игорь Морозов, в свою очередь, подчеркнул, что отреагировать на решение Вашингтона следует "как можно скорее, не затягивая".

"У нас есть возможность лишить СМИ США возможности беспрепятственного прохода в Совет Федерации", — отметил он.

По его словам, сейчас иностранным журналистам для прохода в Совфед достаточно показать аккредитационную карту МИД в бюро пропусков. Российские же СМИ должны подавать заявку на пропуск.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В США не нашли "зеркальности" в законе о СМИ-иноагентах в России‍
"Решение конгресса США показывает, что война против России продолжается, давление на российских журналистов усиливается", — заключил Морозов.

Охота на независимые СМИ

В Госдуме заявили, что на лишение аккредитации должны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова.

По словам депутата Сергея Железняка, этот шаг американских властей наглядно демонстрирует истинные цели охоты на независимые СМИ и свободу слова.

Нет никаких гарантий, что завтра подобная травля не будет развязана в США и против других журналистов, чье мнение не понравится официальным американским властям, добавил он.

Недружественный шаг

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал лишение аккредитации в конгрессе недружественным шагом в отношении Москвы. Вашингтон очень гордится свободой печати, напомнил он, добавив, что подобный шаг стал прямым нарушением "основополагающего принципа свободы печати".

По его словам, лишение аккредитации противоречит более ранним заявлениям американских властей, что регистрация RT в качестве иноагента не помешают профессиональной деятельности телеканала.

Андрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Климов рассказал об ответе на притеснения российских СМИ в США
"Вот сегодняшнее решение — это очевидный факт того, что как дела расходятся со словами. Нам говорили об этом на очень высоком уровне официального представителя госдепартамента", — заключил он.

Свобода слова должна быть взаимной

Как считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, США сейчас делают то, в чем они же когда-то обвиняли Советский Союз.

"Все продолжается так же, как и начиналось. Сначала — "иностранные агенты", теперь лишение аккредитации", — заявил он.

По его словам, Вашингтон не дает RT возможности эффективно и спокойно работать.

"Свобода слова должна быть взаимной. Значит, наши журналисты тоже должны иметь возможность освещать жизнь США. Если американцы не согласны с нашей позицией, то у них достаточно возможностей для того, чтобы высказать свою", — подчеркнул Журавлев.

Ранее Минюст США внес RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator в список иноагентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Студия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Маргарита Симоньян заявила, что телеканалу пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Также конгресс устроил разбирательство по поводу предполагаемого "влияния RT на президентские выборы".

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе признали, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
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