На ситуацию с RT в США должна реагировать не только Россия, заявил Железняк

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На лишение журналистов телеканала RT аккредитации в Конгрессе США должны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США после насильственной регистрации телеканала в качестве иностранного агента наглядно демонстрирует истинные цели охоты на независимые СМИ и свободу слова. Американские русофобы придумали способ закрыть рот телеканалу, точка зрения которого на происходящие события не укладывается в общий ряд навязываемых миру антироссийских настроений. Этого добивались ослепленные манией собственной исключительности политические круги США, не желающие отказываться от идеи мирового господства и не заинтересованные в восстановлении отношений с нашей страной", — сказал Железняк РИА Новости.

"На такие действия в отношении средств массовой информации обязаны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова", — подчеркнул он.

По его словам, нет никаких гарантий, что завтра подобная травля не будет развязана в США и против других журналистов, чье мнение не понравится официальным американским властям.