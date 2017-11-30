Российский посол объяснил лишение RT аккредитации в конгрессе США

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Лишение RT America аккредитации в конгрессе противоречит более ранним заявлениям госдепартамента, что регистрация RT в качестве иноагента не помешают ее профессионально деятельности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.