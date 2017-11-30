Российский посол объяснил лишение RT аккредитации в конгрессе США

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Лишение RT America аккредитации в конгрессе противоречит более ранним заявлениям госдепартамента, что регистрация RT в качестве иноагента не помешают ее профессионально деятельности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

"Хотел бы напомнить, что нам много уже говорилось в последние дни о том, что регистрация RT в качестве иноагента не приведет ни к каким негативным последствиям… В первую очередь в плане функционирования и получения информации, работы профессиональной в Соединенных Штатах Америки. Вот сегодняшнее решение — это очевидный факт того, что как дела расходятся со словами. Нам говорили об этом на очень высоком уровне официального представителя госдепартамента", — сказал он.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.