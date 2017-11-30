Российский посол раскритиковал лишение RT America аккредитации в конгрессе

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Лишение RT America аккредитации в конгрессе — недружественный шаг в отношении Москвы, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

"Мне кажется, что все эти шаги лишь еще больше подрывают российско-американские отношения. И самое главное то, чем сегодня так гордятся сегодня американцы — это свобода печати. Вот это прямое нарушение основополагающего принципа свободы печати в Соединенных Штатах", — добавил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что подобная мера стала прямым нарушением "столь уважаемого в США принципа свободы печати".

О лишении журналистов RT аккредитации сообщил Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США. Это решение он объяснил регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.