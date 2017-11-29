Российские дипломаты ответили на публикацию Times цитатой из Шекспира

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне предостерегло газету Times от зависти к успехам России на Ближнем востоке, процитировав строки из пьесы Уильяма Шекспира "Отелло".
"Ревности остерегайтесь, Зеленоглазой ведьмы, генерал, Которая смеется над добычей", — прокомментировало посольство публикацию цитатой из пьесы Шекспира "Отелло".
O, beware, my lord, of jealousy;— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 ноября 2017 г.
It is the green-eyed monster which doth mock
The meat it feeds on
(Shakespeare)#WednesdayWisdom @thetimes pic.twitter.com/Rk0e434PyS