Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заявления госдепартамента США о том, что новый российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободе прессы, показывают, что Вашингтон не хочет улучшать отношения с Москвой, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госдеп США осудил российский закон о СМИ-иноагентах и назвал его угрозой свободе прессы и нарушением прав человека. Американское ведомство также призвало Москву не использовать новый закон для ограничения работы СМИ.

"Подобные комментарии американской стороны свидетельствуют не только о преднамеренном желании ухудшать двусторонние отношения и постоянно вмешиваться во внутренние дела России, но и об отчаянном непрофессионализме бюрократической машины, находящейся в многолетнем интеллектуальном кризисе", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Это (заявления госдепа – ред.), конечно, не театр абсурда. Это after party, торжественный банкет после его удачной премьеры", — добавила она.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.