Матвиенко поблагодарила RT за достойное представление России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила телеканал RT за профессионализм и достойное представление РФ на международном уровне.

В Совфеде в среду главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о трудностях, с которыми сталкивается телеканал за рубежом.

"Совет Федерации с вами, мы всегда будем защищать наши СМИ, мы всегда будем в вашем распоряжении", — сказал Матвиенко после выступления Симоньян.

"Спасибо за вашу стойкость и мужество, за достойное представление России (на международном уровне)", — отметила спикер.

Она поблагодарила коллектив телеканала за профессионализм.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.