Симоньян рассказала, как закон об оборонном бюджете США помешает работе RT

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Закон об оборонном бюджете США ограничит доступ телеканалу RT America к кабельным и спутниковым сетям вещания, заявила главред RT Маргарита Симоньян, выступая в среду на заседании в Совете Федерации.

"Закон об оборонном бюджете США, который находится в сенате США, ограничит наш доступ к кабельным и спутниковым сетям вещания. Началось просто неимоверное давление на всех экспертов, гостей, которые приходят к нам в эфир, не только в США, но и в Британии, и в сателлитах США", — сказала Симоньян.

По ее словам, глава МИД Британии Борис Джонсон "публично пристыдил представителей британской оппозиции за то, что они продолжают ходить к нам в эфиры, и чуть ли не врагами народа обозвав".

"Началось давление на бренды, в первую очередь британские бренды, которые размещают рекламу на RT. The Times не постеснялся, обзвонил все эти бренды и сказал "ай-яй-яй, как вы можете, вы смотрите, ЦРУ говорит, что они вмешиваются, влияют на выборы, а вы размещаете там рекламу". The Times выпустил статью об этом", — добавила она.

По словам Симоньян, RT продолжает быть "обычным медиа, обычным СМИ, которое отличается только тем, что немножко не дует в одну дуду со всем остальным мейнстримовским хором США".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента США Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.