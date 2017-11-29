Бюджет RT America не позволяет повлиять на политику США, заявила Симоньян

Регистрация RT в США как иностранного агента (21)

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. архивное фото

Бюджет RT America смехотворно мал для влияния на политику США, в месяц телеканал тратит столько же, сколько CBS за 7 часов — Симоньян