Немецкие СМИ уличили в публикации "фейков" о войне в Сирии

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Немецкий активист Иоахим Жильяр провел исследование и представил факты неоднократного использования фейковых новостей и утаивания информации немецкими СМИ при освещении операций по освобождению Алеппо в Сирии и Мосула в Ираке. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Deutschland.

Жильяр исследовал материалы о битвах за Мосул и Алеппо, и выяснил, что СМИ, как правило, ориентировались на интересы правящих кругов. По словам активиста, в целях пропаганды немецкая пресса утаивала факты, намеренно создавала у читателей ошибочное впечатление от происходящего, иногда – игнорировала реальное положение вещей.

В качестве примера Жильяр вспомнил "девочку из Twitter” – семилетнюю Бану Алабед, которая якобы одобрила удар США по Сирии. Активист считает, что СМИ хотели вызвать чувство жалости к оставшимся в Алеппо мирным жителям. При этом, по его словам, никто не писал о гражданских, оставшихся в Мосуле. Он считает, что пресса, наоборот, стремилась создать впечатление, что в иракском городе мирных жителей нет – хотя их насчитывалось около 1,5 миллиона.

Также Жильяр указал на разницу между практически полностью разрушенным Мосулом, который подвергался атакам с воздуха, и Восточным Алеппо, где разрушены около 10 процентов зданий. Активист пояснил, что, судя по имеющимся фотографиям, Алеппо пострадал в результате уличных боев. При этом немецкие СМИ никогда не акцентировали внимание на этих фактах.

Восточная часть Алеппо была освобождена от террористов в декабре 2016 года. В том же месяце "девочка из Twitter” якобы покинула город вместе с родителями. При этом некоторые СМИ усомнились в ее существовании, ссылаясь на чрезмерную активность микроблога, хорошее знание английского языка и использование сирийскими оппозиционерами Twitter.