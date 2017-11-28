Немецкие СМИ уличили в публикации "фейков" о войне в Сирии

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Немецкий активист Иоахим Жильяр провел исследование и представил факты неоднократного использования фейковых новостей и утаивания информации немецкими СМИ при освещении операций по освобождению Алеппо в Сирии и Мосула в Ираке. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Deutschland.
В качестве примера Жильяр вспомнил "девочку из Twitter” – семилетнюю Бану Алабед, которая якобы одобрила удар США по Сирии. Активист считает, что СМИ хотели вызвать чувство жалости к оставшимся в Алеппо мирным жителям. При этом, по его словам, никто не писал о гражданских, оставшихся в Мосуле. Он считает, что пресса, наоборот, стремилась создать впечатление, что в иракском городе мирных жителей нет – хотя их насчитывалось около 1,5 миллиона.
Восточная часть Алеппо была освобождена от террористов в декабре 2016 года. В том же месяце "девочка из Twitter” якобы покинула город вместе с родителями. При этом некоторые СМИ усомнились в ее существовании, ссылаясь на чрезмерную активность микроблога, хорошее знание английского языка и использование сирийскими оппозиционерами Twitter.