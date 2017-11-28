Матвиенко рассказала, какие СМИ могут "спокойно" работать в России

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Представителям СМИ тех стран, где не притесняют российские средства массовой информации, нечего волноваться, они будут спокойно работать в РФ, заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу подчеркнуть: представителям медиасообщества тех стран, где уважают свободу слова и дают возможность российским СМИ спокойно работать, не стоит волноваться, они будут так же спокойно работать в России", — сказала сенатор.

Комментируя по просьбе журналистов высказанную накануне обеспокоенность со стороны ЕС в связи с принятием в России закона о СМИ-иноагентах, Матвиенко отметила, что в настоящий момент об этом странно слышать.

"Где все они были, когда на протяжении нескольких месяцев в Соединенных Штатах последовательно, планомерно давили на телеканал, дающий неудобную американской правящей верхушке объективную информационную картину", — выразила недоумение спикер Совета Федерации.

Она также подчеркнула, что данный закон направлен на регулирование в РФ деятельности средств массовой информации "только тех стран, где притесняют российские СМИ". Он появился исключительно после того, как в США и некоторых других государствах стали ограничивать деятельность телеканала RT и агентства Sputnik.

"Таким образом, данный закон вводит ответные зеркальные меры на ограничения против российских СМИ", — добавила сенатор.

Матвиенко уточнила, что в законе прямо не прописано, СМИ каких стран могут попасть под его регулирование, по той причине, что информация о планах каких-либо государств ограничить работу наших средств массовой информации может появиться в любой момент, а законодательство России не должно переписываться каждый раз, когда появляется информация о соответствующих намерениях.

"В связи с этим в документе прописана принципиальная возможность вводить регистрацию в качестве иноагента; решение о том, предъявлять или не предъявлять данное требование будет приниматься Минюстом России в зависимости от позиции властей этой страны по отношению к российским СМИ", — заключила она.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Ранее на прошлой неделе Совет Федерации одобрил этот документ, "за" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.