В ОП заявили, что Евросоюз продолжает информационную войну против России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Финансирование Евросоюзом группы по информационному противостоянию российским СМИ является продолжением информационной войны, развязанной Западом против России, считает заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее газета Guardian сообщила, что Европарламент будет выделять рабочей группе ЕС по информационному противостоянию российским СМИ бюджет в размере более 1 миллиона евро в год. Как сообщает газета со ссылкой на источники в East Stratcom, впервые группа получит финансирование из бюджета ЕС. Финансирование в размере 1,1 миллиона евро в год заложено в бюджет ЕС на 2018-2020 годы.

"Это продолжение информационной войны, развязанной против нашего государства. Развязанной не только Вашингтоном, по его указке и европейские страны подключились… Это идет везде, и в спорте, и в политике. С этим надо бороться", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

Он отметил, что у западной аудитории односторонний взгляд на мир из-за того, что им не предоставляют полной информации, именно поэтому многие верят в пресловутое "российское вмешательство".

"Посмотрите, что они делают. Российские каналы они начинают потихонечку закрывать, то есть односторонняя информация идет у граждан западных стран. А мы смотрим с вами и CNN, и BBC, и другие каналы. У нас более широкий взгляд на мир, а у них односторонний. Своих собственных граждан просто оболванивают, и многие, к сожалению, поддаются и верят, что группа хакеров российских может решить судьбу их страны. Это ни к чему хорошему не приведет", — считает член ОП.

Он также добавил, что поиск "мифических и мистических хакеров" призван отвлечь внимание населения западных стран от внутренних проблем государства.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".