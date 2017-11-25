МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Финансирование Евросоюзом группы по информационному противостоянию российским СМИ является сигналом к дальнейшему обострению ситуации между РФ и странами ЕС, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Газета Guardian в субботу сообщила, что Европарламент будет выделять оперативной рабочей группе ЕС по информационному противостоянию российским СМИ East Stratcom бюджет в размере более 1 миллиона евро в год. Как сообщает газета со ссылкой на источники в East Stratcom, впервые группа получит финансирование из бюджета ЕС.

"Это является сигналом не к урегулированию тех проблем, которые накопились (в отношениях России и ЕС), а к дальнейшему обострению, что не есть хорошо", — заявил Новиков.

Парламентарий добавил, что такие действия ЕС будут дальше осложнять российскую информационную повестку дня, но каких-то кардинальных перемен в ней не обеспечат.

"Не думаю, что (работа группы) будет очень эффективной. В конце концов наше население научилось самостоятельно оценивать положение вещей, на него трудно влиять с помощью пропагандистских инструментов", — выразил мнение депутат. При этом Новиков отметил, что та часть мирового сообщества, которая ангажирована и которая определяет информационную повестку дня на Западе, и так уже была настроена на "исповедование" антироссийских подходов.