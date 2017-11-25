Хорошего не напишут: посольство России в Британии оценило откровенность FT

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британское издание Financial Times предположило, что западные журналисты будут негативно освещать чемпионат мира по футболу в России. На это обратили внимание в российском посольстве в Лондоне, оценив в Twitter "откровенность" газеты.

В приведенном отрывке из публикации Financial Times говорится, что тысячи иностранных журналистов, которые приедут в Россию, вероятно, будут освещать события в негативном ключе. "Россия, вероятно, проведет чемпионат мира без затруднений, но это не такое большое свершение, учитывая, что ЮАР под руководством Джейкоба Зумы сумела сделать то же самое в 2010 году", — говорится в материале британского издания.

.@FT being unusually frank: no matter how well Russia does, don’t expect positive stories in British papers #BanquetSpeech pic.twitter.com/Tvz8EqbLUb — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 25 ноября 2017 г.

"Financial Times необычно откровенна: неважно, насколько хорошо идут дела в России, ничего хорошего в британских газетах об этом все равно не напишут", — отметили дипломаты в Twitter.