Симоньян расскажет на заседании Совфеда о давлении на RT за рубежом

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступит на заседании Совета Федерации 29 ноября в рамках "Времени эксперта", сообщила она РИА Новости.
Как следует из опубликованного на сайте Совфеда проекта повестки заседания, Симоньян расскажет сенаторам о работе RT "в контексте давления на телеканал со стороны органов власти, корпораций и официальных лиц за рубежом".
"Это будет отличная возможность, чтобы рассказать российским сенаторам о вызовах, с которыми сталкивается телеканал RT, и ответить на все вопросы", — сказала Симоньян РИА Новости.
В свою очередь Госдума РФ поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ — иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.