Симоньян расскажет на заседании Совфеда о давлении на RT за рубежом

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступит на заседании Совета Федерации 29 ноября в рамках "Времени эксперта", сообщила она РИА Новости.

Как следует из опубликованного на сайте Совфеда проекта повестки заседания, Симоньян расскажет сенаторам о работе RT "в контексте давления на телеканал со стороны органов власти, корпораций и официальных лиц за рубежом".

"Это будет отличная возможность, чтобы рассказать российским сенаторам о вызовах, с которыми сталкивается телеканал RT, и ответить на все вопросы", — сказала Симоньян РИА Новости.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В свою очередь Госдума РФ поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ — иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.