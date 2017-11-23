МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Западные СМИ винят во всех бедах Россию и освещают мировые события предвзято, а несогласные с ними люди боятся высказывать свое мнение открыто. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Deutschland рассказала бывший корреспондент немецкой телерадиокомпании ARD в СССР Габриэле Кроне-Шмальц.

Отвечая на вопрос, как стоит относиться к тому, что Запад создал себе образ врага в лице России, журналистка сказала, что подобная тенденция не может не беспокоить.

"Смеяться — слишком опасно, потому что от этого слишком многое зависит. Волноваться по этому поводу стоит, потому что мир устроен не столь примитивно. Если решения зависят от неверных предпосылок, то эти решения тоже будут неверными. В экономике неверные решения стоят денег, а в политике они подчас стоят мира", — отметила Кроне-Шмальц. Она добавила, что остается все меньше людей, переживших войну и осознающих хрупкость мира. По словам эксперта, именно это ощущение должно быть главной заповедью.

"Не следует так бездумно раскручивать спираль эскалации", — заявила она.

Журналистка обратила внимание на то, что большинство жителей России и Германии стремятся к миру и хорошим отношениям, однако это не находит отражения в западных СМИ и высказываниях политических деятелей.

"К сожалению, когда включается микрофон и камера, многие высокопоставленные политики говорят совершенно иные вещи, чем в личной беседе. Если ситуация в обществе такова, что люди могут крайне гордиться внешней свободой, но внутренней свободы уже нет, потому что люди опасаются экзекуций со стороны СМИ, или собственной партии, или политического противника, или партнёра — значит, со свободой дела обстоят не так уж и хорошо", — заметила Кроне-Шмальц.

Она напомнила, что в преддверии Соглашения об ассоциации Украины с ЕС некоторые лица, ответственные за принятие решений со стороны Запада, настоятельно советовали Брюсселю, Москве и Киеву сесть за стол переговоров, но они были в меньшинстве.

Эксперт утверждает, что во избежание двойных стандартов и разных трактовок одних и тех же событий необходимо раз за разом повторять правду, чтобы она "отложилась" в сознании людей. В качестве примера она привела "пятидневную войну" 2008 года — вплоть до сегодняшнего дня весь Запад думает, что конфликт с Тбилиси инициировала Москва.

Журналистка добавила, что, обвиняя во всем русских, Запад снимает с себя ответственность за внутренние проблемы."Конечно, если где-то что-то идет не так, как надо, то виноваты русские, в том числе и в том, что Америке теперь приходится терпеть (президента Дональда — ред.) Трампа. Когда все силы отдаются на борьбу с внешними влияниями, то сил для борьбы с внутренними проблемами не остается", — заявила она.

Кроне-Шмальц отметила, что во всех своих книгах, посвященных отношениям Запада и России, она пишет о двойных стандартах в СМИ."Нужно обращать внимание людей на такие вещи, потому что иначе будут укореняться автоматические реакции. Необходимо устраивать встряску, чтобы такие явления не приобретали собственную динамику, которая очень опасна", — заключила она.