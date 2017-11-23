Симоньян рассказала о травле экс-премьера Шотландии из-за его шоу на RT

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг шоу бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда на телеканале.

"Не успели мы запустить шоу экс-премьера Шотландии, как его уже объявили агентом Кремля", — написала Симоньян в Twitter

Еще до выхода программы западные СМИ и официальные лица начали травлю Салмонда. В частности, действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландские политики не будут участвовать в новом шоу, а также посоветовала Салмонду отказаться от проекта на RT и поискать какой-нибудь другой канал. От участия в ток-шоу отказался и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

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Алекс Салмондпервый политик из Шотландской национальной партии, которого избрали главой правительства Шотландии. В 2014 году он возглавил резонансную кампанию в поддержку независимости Шотландии от Соединенного Королевства, за которую на референдуме проголосовали 45% избирателей.

Премьера ток-шоу Салмонда состоялась 16 ноября. Ведущий обсуждает с гостями актуальные события дня, шоу-бизнес, новости спорта, а также знакомит зрителей со своими политическими оппонентами и друзьями.