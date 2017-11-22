Facebook покажет пользователям, следили ли они за "российской рекламой"

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Компания Facebook объявила в среду о намерении до конца года создать специальный портал, на котором ее пользователи смогут удостовериться, следили ли они за так называемой "российской рекламой" в связи с "влиянием Кремля" на американские выборы.

"Вскоре мы создадим портал, на котором пользователи смогут узнать, за какими аккаунтами "Агентства по изучению интернета" в Facebook или Instagram они могли следить в период между январем 2015 и августом 2017 годов", — говорится в сообщении руководства соцсети. Портал появится до конца года на странице помощи пользователям Facebook.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.