Эксперт рассказал, почему Google может снизить результаты Sputnik в поиске

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Алгоритмы обработки и поиска информации могут изменить, чтобы снизить результаты Sputnik в поисковой выдаче из-за политических мотивов, заявил эксперт при Международном союзе электросвязи, преподаватель киберстратегии Яник Аррель. Слова эксперта передает Sputnik France.

Ранее, председатель совета директоров холдинга Alphabet, в который входит Google, Эрик Шмидт заявил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы понизить телеканал RT и агентство Sputnik в трансляции Google.News.

Аррель считает, что "беспристрастные алгоритмы" выдачи новостного контента СМИ можно изменить при наличии политического решения, что опровергает их "нейтральность".

"Он (Эрик Шмидт. — Прим.ред.) подтвердил, что алгоритмы, которые часто представляют как нечто беспристрастное, абсолютно неподвластное влиянию человека, могут быть повернуты в ту или иную сторону. То есть алгоритмы обработки и поиска информации не являются нейтральными, и этому было дано подтверждение", — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, разворачивается информационная война, поскольку такие компании как Google, Apple, Facebook и Amazon привязаны к определенной территории, и на них оказывается давление недовольных иной точкой зрения властей страны.

"Здесь мы оказывается на территории, где ведется "информационная война". GAFA-компании (Google, Apple, Facebook и Amazon. — Прим.ред.) могут себе это позволить. Можно было бы подумать, что эти компании ведут себя как государства, однако они привязаны к определенной территории, то есть подчиняются желаниям и давлению властей своей страны, должны считаться с последними. В данном случае, очевидно, что некоторые государства недовольны тем, что существуют мнения, расходящиеся с их взглядами", — заявил эксперт.