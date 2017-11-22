Эксперт рассказал, почему Google может снизить результаты Sputnik в поиске

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Алгоритмы обработки и поиска информации могут изменить, чтобы снизить результаты Sputnik в поисковой выдаче из-за политических мотивов, заявил эксперт при Международном союзе электросвязи, преподаватель киберстратегии Яник Аррель. Слова эксперта передает Sputnik France.
Аррель считает, что "беспристрастные алгоритмы" выдачи новостного контента СМИ можно изменить при наличии политического решения, что опровергает их "нейтральность".
"Он (Эрик Шмидт. — Прим.ред.) подтвердил, что алгоритмы, которые часто представляют как нечто беспристрастное, абсолютно неподвластное влиянию человека, могут быть повернуты в ту или иную сторону. То есть алгоритмы обработки и поиска информации не являются нейтральными, и этому было дано подтверждение", — отметил он.
Кроме того, по мнению эксперта, разворачивается информационная война, поскольку такие компании как Google, Apple, Facebook и Amazon привязаны к определенной территории, и на них оказывается давление недовольных иной точкой зрения властей страны.