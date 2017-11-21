Россия будет отвечать на любые попытки дискриминировать СМИ, заявил Волин

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время первой сессии Журналист в эпоху пост-мейнстрима в рамках форума Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время первой сессии Журналист в эпоху пост-мейнстрима в рамках форума Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва не оставит безнаказанной ни одну попытку дискриминировать или обижать российские СМИ за рубежом, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы не оставим безнаказанной ни одну попытку дискриминировать или обижать наши СМИ. Мы в этом отношении будем очень злопамятными. Мы можем принимать зеркальные меры, можем принимать не зеркальные меры, но мы обязательно ответим", — заявил Волин на II Всероссийском конгрессе молодежных медиа, который проходит на площадке МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что не собирается раскрывать все возможные меры, потому что они должны стать неожиданностью для "партнеров на той стороне". "А с выдумкой и фантазией у нас все хорошо", — добавил Волин.