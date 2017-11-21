Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о СМИ-иноагентах, рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании в среду, 22 ноября.

В ходе заседания комитет заслушал позицию Совета по правам человека по данному закону, ее представила член СПЧ Тамара Морщакова.

"В Совете Федерации получили обращение СПЧ по закону о СМИ-иноагентах", — сказал председатель комитета Андрей Клишас.

Морщакова отметила, что "несовершенство" закона говорит о необходимости его доработки обеими палатами парламента.

В воскресенье Морщакова сообщила, что совет подготовил экспертное заключение на законопроект о СМИ-иностранных агентах, в котором правозащитники критикуют грубое нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределенность содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять этот закон ко всем СМИ.