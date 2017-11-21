"Радио Свобода" обратилось за разъяснениями в Минюст о статусе иноагента

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Радио Свобода" и "Радио Свободная Европа" обратились в российский Минюст за разъяснениями о применении к ним закона о СМИ-иноагентах, сообщила член СПЧ Татьяна Морщакова.

Морщакова приняла участие в заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, который во вторник рассматривает закон о СМИ-иноагентах.

"Это официальное письмо, оно поступило в Минюст. В нем содержится просьба разъяснить применение к этим СМИ закона после того, как этими СМИ были получены уведомления о возможном признании их иноагентами", — сказала она.

По словам Морщаковой, редакции интересуются, "следует ли им заполнять какие-то формы", в чем особенность применения к ним норм закона, если эти СМИ давно не осуществляют вещание в России и распространяют информацию в интернете.

В минувшую среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.

Министерство юстиции РФ направило письма ряду СМИ о возможном признании их иностранными агентами. В их числе — "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", региональный проект IdeLРеалии, телеканал "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проект "Фактограф".