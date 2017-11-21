В комитете СФ рекомендовали одобрить закон о СМИ-иноагентах, заявил Клишас

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В проекте заключения профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству содержится рекомендация Совфеду одобрить закон о СМИ-иноагентах, сообщил на заседании комитета его глава Андрей Клишас.

Совфед рассмотрит закон 22 ноября.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. В минувшую среду Госдума одобрила закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение, какие СМИ отнести к "иностранным агентам", будет принимать Минюст.