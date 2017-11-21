Российские власти пообещали защитить отечественные СМИ в ситуации с Google

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Необходимо понять, что имеется в виду под намерением Google ранжировать материалы RT и Sputnik, Роскомнадзор будет защищать российские СМИ, заявил во вторник глава ведомства Александр Жаров.

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. По словам Шмидта, он "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".

"Давайте сначала посмотрим, что они будут делать. Ранжировать новости — что это значит, хотелось бы понять. Во-вторых, очевидно, что мы будем защищать наши СМИ. Посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по своему практическому воплощению", — сказал журналистам Жаров.