Симоньян посоветовала экс-главе Google погуглить выводы о "нарушениях" RT

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян посоветовала экс-главе Google Эрику Шмидту погуглить выводы его коллег о том, что телеканал не нарушал правила платформы.

"Пусть погуглит еще слово "цензура" и слово "совок", — написала Симоньян в Twitter.

Ранее Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владеет Google), сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче.

В Роскомнадзоре уже заявили, что направят Google официальный запрос по этому поводу.

Как отмечали в российском посольстве в США, Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, хотя от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

В ответ на притеснение российских средств массовой информации 15 ноября Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ в России могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации.

В Госдуме заверили, что прописанные в законе меры "никак не повлияют на свободу слова".

Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".