Симоньян посоветовала экс-главе Google погуглить выводы о "нарушениях" RT

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян посоветовала экс-главе Google Эрику Шмидту погуглить выводы его коллег о том, что телеканал не нарушал правила платформы.
"Пусть погуглит еще слово "цензура" и слово "совок", — написала Симоньян в Twitter.
Ранее Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владеет Google), сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче.
Как отмечали в российском посольстве в США, Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.
В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, хотя от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.
В ответ на притеснение российских средств массовой информации 15 ноября Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ в России могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации.
В Госдуме заверили, что прописанные в законе меры "никак не повлияют на свободу слова".
Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".