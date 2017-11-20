МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экспертное заключение президентского Совета по правам человека (СПЧ) на законопроект о СМИ-иностранных агентах призвано сделать юридически безукоризненным российский ответ на действия американского минюста в отношении телеканала RT, сама необходимость ответных мер в СПЧ сомнений не вызывает, заявил РИА Новости глава совета Михаил Федотов.

Ранее Федотов сообщил, что президентский СПЧ принял экспертное заключение на законопроект о СМИ-иностранных агентах, в понедельник этот документ будет направлен в администрацию президента и Совет Федерации.

"Что касается данного документа, хочу подчеркнуть, что этот документ вовсе не ставит под сомнение необходимость ответных мер на недружественные действия американского минюста в отношении российского телеканала Russia Today", — заявил Федотов, говоря о подготовленном советом заключении.

Он отметил, что в этом документе правозащитники ставят "вопрос не о цели, а о средствах ее достижения".

"Сама необходимость ответных мер не вызывает у нас никаких сомнений, но эти ответные меры должны быть юридически безукоризненными. И наше экспертное заключение нацелено именно на то, чтобы сделать российский ответ юридически безукоризненным", — подчеркнул глава СПЧ.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ позже сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.