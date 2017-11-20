МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экспертное заключение президентского Совета по правам человека (СПЧ) на законопроект о СМИ-иностранных агентах призвано сделать юридически безукоризненным российский ответ на действия американского минюста в отношении телеканала RT, сама необходимость ответных мер в СПЧ сомнений не вызывает, заявил РИА Новости глава совета Михаил Федотов.
Ранее Федотов сообщил, что президентский СПЧ принял экспертное заключение на законопроект о СМИ-иностранных агентах, в понедельник этот документ будет направлен в администрацию президента и Совет Федерации.
"Что касается данного документа, хочу подчеркнуть, что этот документ вовсе не ставит под сомнение необходимость ответных мер на недружественные действия американского минюста в отношении российского телеканала Russia Today", — заявил Федотов, говоря о подготовленном советом заключении.
Он отметил, что в этом документе правозащитники ставят "вопрос не о цели, а о средствах ее достижения".
"Сама необходимость ответных мер не вызывает у нас никаких сомнений, но эти ответные меры должны быть юридически безукоризненными. И наше экспертное заключение нацелено именно на то, чтобы сделать российский ответ юридически безукоризненным", — подчеркнул глава СПЧ.
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В МИД РФ позже сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.
В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.