Посольство в Лондоне резко ответило нападающим на Россию СМИ

ЛОНДОН, 19 ноя — РИА Новости. Посольство России в Великобритании не прекращает полемику с британскими СМИ, продолжающими публиковать материалы с нападками на РФ и российские СМИ. За минувшие выходные российское дипломатическое представительство опубликовало серию твитов в качестве реакции на заметки в британских газетах Times и Guardian.

.@thetimes: Putin’s name is a real brand to draw attention to the articles few would otherwise read. #banquetspeech pic.twitter.com/Tv2u2sGSlv — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 ноября 2017 г.

​"Times: Имя Путина стало настоящим брендом, для привлечения внимания к статьям, которые в противном случае читали бы немногие", — написало посольство на своей странице в Twitter, комментируя заметку Times.

Под записью приводится фотография заметки с заголовком: "Путин хочет разделения, и сторонники Brexit рискуют стать его полезными идиотами".

Серия твитов публикуется с хэштегом #banquetspeech — именно "банкетной речью" назвали СМИ недавнее выступление британского премьер-министра Терезы Мэй на приеме у лорда-мэра лондонского Сити, на котором премьер обвинила Россию во вмешательстве в выборы и референдум о выходе страны из ЕС.

Еще одна запись с комментарием к антироссийской публикации касается обвинений уже не существующей организации — КГБ — к производству "поддельных новостей" или fake news.

.@thetimes: Yet another example of fake journalism. More of such articles – less public trust towards MSM. #banquetspeech pic.twitter.com/ko6HbdDgVP — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 ноября 2017 г.

​"Times: Еще один пример фейковой журналистики. Больше таких заметок — меньше доверия общества к мейнстримовым медиа", — пишет посольство, приводя фотоснимок с заголовком заметки: "КГБ всегда были мастерами поддельных новостей (fake news). Россия разработала свои методы для разрушения западной демократии задолго до появления социальных сетей".

Эту же газету упрекает посольство и за другую публикацию.

​"Times: Интересно, есть ли британские тролли?", — комментирует посольство скриншот заметки с заголовком "Моя неделя: российский тролль".

Газета Financial Times также не осталась без критики.

​"FT: #Russiansdidit (Русские сделали это). Снова", — комментирует посольство фотографию полосы с заметкой с заголовком "Доллар падает на неопределенности вокруг американской налоговой реформы и расследования российского вмешательства".

Электронная версия Daily Mail получила упрек за спекуляции на теме российской угрозы перед слушаниями по военному бюджету в парламенте.

.@MailOnline: Congratulations. Exaclty the toy one needs before the military budget-2018 is decided upon. Now there is no need to be underwater. pic.twitter.com/shn5RloSnT — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 ноября 2017 г.

​"MailOnline: Поздравляем. Именно та игрушка, которая необходима для решения вопроса с военным бюджетом 2018. Больше нет необходимости быть под водой", — пишет посольство в ответ на заметку с заголовком "Подлодки королевских ВМС могут запускать подводные беспилотники для слежения за российскими кораблями у побережья Британии".

Обращает посольство внимание и на публикацию газеты Guardian, в которой отмечается, что средняя еженедельная аудитория RT составляет в Британии 629 тысяч человек, в то время как аналогичный показатель у Би-би-си составляет 8,5 миллиона человек, а Sky News смотрят 5,4 миллиона британцев.

"Guardian: Если так мало зрителей смотрят RT, то почему такая суматоха?", — отмечает посольство.

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