Закон о СМИ-иноагентах не затронет российские издания, заявили в Минюсте

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российские издания не подпадают под закон об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, разъяснил Минюст России.

"Эта мера не может быть распространена на российские СМИ, в том числе на российские СМИ с иностранным участием. Такие СМИ не подпадают под действие федерального закона", — отмечается в сообщении.

В минувшую среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.

Минюст РФ уже предупредил ряд СМИ о возможности их признания иностранными агентами. В их числе "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)" и так далее.