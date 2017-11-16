Британский журналист принял охранника из Глазго за "российского тролля"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователь Twitter, которого заподозрили в "распространении пропаганды", оказался не "российским троллем", а охранником, проживающим в Глазго, пишет издание The Scotsman.

Владелец Twitter-аккаунта @Didgery77332 привлек внимание портала Byline. Журналист Джеймс Патрик на основе анализа его записей, многие из которых были посвящены российской и британской политике, а также "ужасного английского" пришел к выводу, что этот пользователь — "российский тролль", призванный распространять пропаганду.

Журналистам The Scotsman удалось связаться с этим пользователем. Мужчина, чье имя не называется, был очень удивлен тем, что его записали в "российские тролли". По его словам, он работает охранником и во время 12-часовых смен пишет в Twitter о политике — это помогает ему скоротать время.

"Люди могут не соглашаться с моим мнением, но это еще не делает меня "российским троллем", — сказал он. Охранник рассказал, что его никнейм Smoo он использует с шести лет и ни от кого не скрывает свою личность. Политикой он заинтересовался после референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году.

Гендиректор портала Byline Питер Джукс заявил, что Патрик обратился к владельцу аккаунта за комментариями. По его словам, анализ дал журналисту повод "с достаточной вероятностью" утверждать, что этот пользователь Twitter был "российским пропагандистом".