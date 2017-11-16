Симоньян представила "очки", через которые мир видно "как в Госдепе"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила бесплатный способ видеть мир "таким, каким его видят в госдепе", показав шаблон очков "Кремлин-вижн", благодаря которым все окружающие предметы сопровождаются надписью "Изображение оплачено из бюджета РФ".

На своей странице в Facebook Симоньян опубликовала ссылку на сайт Оплаченоизбюджета.рф. "Вот тут можно скачать шаблон, распечатать очки Кремлин-вижн и видеть мир таким, каким его видят в госдепе. Совершенно бесплатно", — написала она.

На сайте представлен шаблон очков, на линзах которых напечатана надпись "Изображение оплачено из бюджета РФ". "Мы всегда мечтали подарить людям то, во что они действительно верят. Мир, который управляется руками Кремля. Мир, оплаченный из бюджета России. Встречайте очки, которые позволят вам больше никогда в этом не сомневаться", — говорится на сайте.

Отмечается, что все увиденное в этих очках "будет полностью соответствовать требованию Минюста США о маркировке информации, которая распространяется "в интересах иностранного заказчика".

В видеоролике на сайте подчеркивается, что 10 ноября RT зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США. "За этим требованием стоит опасение, что Россия вмешивается в политические процессы по всему миру. RT относится к американскому законодательству чрезвычайно серьезно и представляет очки новой реальности", — говорится в видеоролике.

Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.