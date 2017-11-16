В посольстве США заявили, что следят за российскими мерами в отношении СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США внимательно следят за процессом рассмотрения в РФ законодательных норм в отношении американских СМИ, при этом обращает внимание, что американский закон об иностранных агентах FARA не налагает ограничения на свободу слова, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон.

"Мы внимательно следим за процессом рассмотрения этих законодательных норм в том, что касается их принятия и практического применения", — заявила Олсон, комментируя информацию о том, что Минюст РФ предписал "Радио Свобода", "Голосу Америки" и их проектам в России зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

"Заявления российских официальных лиц увязывают эти поправки с требованием министерства юстиции США в отношении RT зарегистрироваться в соответствии с актом о регистрации иностранных агентов (FARA). Как мы уже говорили нашим собеседникам с российской стороны, FARA способствует транспарентности, не накладывая ограничений или запретов на свободу выражения. Этот акт требует предания гласности определенных видов деятельности и взаимоотношений путем регистрации в министерстве юстиции США в качестве "агента иностранного патрона". FARA не ограничивает публикацию материалов, а лишь требует зарегистрироваться, маркировать продукцию, а также вести и сохранять документальную отчетность", — подчеркнула Олсон.